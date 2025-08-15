「THE SECOND 〜漫才トーナメント〜2025」で優勝したお笑いコンビ「ツートライブ」が15日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）に出演。たかのりの発言に、女性ゲストがブーイングを送る場面があった。

番組ゲストでモデルの近藤千尋が「男性って何歳になってもモテたいって言いません？女性からすると1人の好きな人からモテるのは両思いになりたいから嬉しいんですけど、なんで（男性は）不特定多数の女性にモテたいんだろうなって」と疑問を呈した。

シンガー・ソングライターの矢井田瞳も「まったく同意見です。モテたくない人からモテても大変なだけだと思うので、好きな人だけに好かれたい」と近藤の意見に同調した。

しかし、たかのりは「絶対にモテたいし、ちやほやされたいし、勘違いさせたい」と言及。番組MCの「千鳥」大悟が「女の子に好きって言われて、俺もお前のことを好きだよって勘違いさせたいってこと？」と聞くと、たかのりは「それを全員に言いたい」とした。

たかのりの発言に近藤、矢井田は「ええ〜！」とブーイング。大悟も「悪魔が座っていました」と隣に座るたかのりを指さしていた。