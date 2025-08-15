◇パ・リーグ ロッテ1―6ソフトバンク（2025年8月15日 みずほペイペイD）

ドラフト5位の広池が6回に2番手で登板。宮崎県都城市出身の右腕は、この回は3人で片付けたが、2イニング目となった7回に山川に満塁弾を浴びた。代打・緒方の遊撃内野安打からピンチを広げ、1死満塁の場面では近藤を空振り三振に仕留めたが、続く山川に初球のスライダーを右中間スタンドへ運ばれた。

「近藤さんを抑えて、気持ちは緩んでなかったんですけど、ちょっと打たれた球は高めに浮いてしまって。スライダーなんですけど。ちょっと握りをミスってしまった」

6月21日のDeNA戦でプロデビュー。先発で2回3発を浴び、初黒星を喫したが、救援での登板では6試合連続で無失点と好投していた。地元から応援に駆けつけた両親らに晴れ姿を見せることはできず、「あんまり、そこは考えてないですけど、やっぱ打たれるよりはしっかり抑えたかったかなとは思います」と悔やんだ。一方で近藤を三振に仕留めたことについては「フォークボールで三振取れたので、なかなか三振しないバッターから取れたのは少しは自信になりました」と振り返った。

吉井監督は「打たれることはあるんでね、ああやって。自分で何がダメだったのか、しっかり反省して、次に生かしてくれたらなと思います」と新人右腕に期待した。