¡¡·ÑÅê¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤Ï¡¢£±£µÆü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£µ¡½£¶¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¡¢¥«¡¼¥É½éÀï¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£·²ó¤À¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¥°¥é¥ó¡¦¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡¢£µÈÖ¡¦¹ÃÈå¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ÆÌµ»à°ìÎÝ¡£Â³¤¯ÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤«¤é£±£³£±¥¥í¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò±¦ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢Æ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÍèÆü½éÈïÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÀèÆ¬¤Ø¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬È¿¾ÊÅÀ¤À¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£É¬»à¤ËÅê¤²¤¿Ãæ¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¼¡¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¤Ë¤ÏÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£±ÈÖ¡¦´Ý¡¢£²ÈÖ¡¦ºäËÜ¤ÎÏ¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¡££´ÈÖ¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£²¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ãæµ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¸³«Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤Î£´²ó¤ËÂç»³¤Î£²¥é¥ó¤ä¶áËÜ¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç£´ÅÀ¤òÀè¹Ô¤¹¤ë¤â¡¢ÀèÈ¯¡¦°ËÆ£¾¤¬£¶²ó¤ËºäËÜ¤Î£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤Ë£ÇÂÇÀþ¤ÎÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤Þ¤¿ÌÀÆü¡£ÌÀÆü¤Ï¥Ë¥å¡¼¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È
ÏÃ¤·¡¢µå¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£