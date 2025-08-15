木曜ドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系）より、杉野遥亮のインタビューコメントが公開された。

本作は、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）以降、初の連続ドラマとなる大石静が脚本を手がける、夫婦の愛を問う“完全オリジナルホームドラマ”であり、令和の“マリッジ・サスペンス”。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる阿部が主演を務め、本作のカギを握るミステリアスな妻役として、大石作品およびテレビ朝日の連続ドラマ初出演の松たか子が出演する。口を揃えて「いちばん共演が多いかも」という阿部と松は、スペシャルドラマ『スイッチ』（2020年／テレビ朝日系）をはじめ、映画や舞台で何度も共演。映画『ジヌよさらば～かむろば村へ～』（2015年）以来、実に10年ぶりに夫婦役を演じる。

杉野が演じるのは、物語のキーパーソンとなる捜査一課の刑事・黒川竜司。杉野は本作の魅力について、「家族のシーンでは不穏な空気の中にも温かさがあったり、面白さがあったり。もちろん事件のことを描くシーンでは、サスペンス感が増してゾクゾクしたりもするので、多面的な面白さが感じられる作品だと思います」とコメント。

阿部と松の芝居については、「現場でご一緒すると、お二方とも集中力があるので、（撮影の合間に）お話しているときとの切り替えがすごくて。僕はまだそれが全然できないので、『あと何年かしたら、余裕を持ってできるようになるのかな』なんて思いながら見ています」と絶賛した。

【杉野遥亮（黒川竜司役）コメント】●本作の魅力本当に面白い脚本と、素敵なスタッフさんと、大先輩の役者さんとご一緒させていただいて、僕は毎日台詞を覚えて、現場に行くだけでいっぱいいっぱいなんです。ですが出来上がった映像を見ると、引き込まれるんですよね。家族のシーンでは不穏な空気の中にも温かさがあったり、面白さがあったり。もちろん事件のことを描くシーンでは、サスペンス感が増してゾクゾクしたりもするので、多面的な面白さが感じられる作品だと思います。「今後どうなっていくのかな」と、楽しみになるところも魅力のひとつだと思います。

●撮影現場で印象的だったエピソード第1話で、駅のホームで阿部さんと対峙するシーンがあって。そのときに阿部さんのお芝居に引き込まれるような、引っ張られるような感じがありました。僕は普段、「楽しい」とか「やりがい」といったことをそれほど感じないのですが、その日は「すごく楽しいな」と思ったんです。阿部さんの目を見ていると、その世界観が自分にも入ってくるような感覚がある。阿部さんが（芝居を）受けてくださっているな、と感じました。

●撮影裏のエピソード僕はあまり人としゃべるタイプじゃないので、撮影裏のお話ではないんですが、第5話で段田（安則）さんをおんぶするのはすごく緊張しました。おんぶして部屋を出て行くんですけど、その後どこで降ろしたらいいのか分からなくて（笑）。大先輩をおんぶする機会なんて、なかなかないじゃないですか。「こういうときって、どうやって降ろすんだろう？」と思って、かなり緊張しました。

●完成披露試写会のキャスト登壇イベントでは“イジられ役”という話もきっと阿部さんが、あえてそういうふうにしてくださっているんだと思います。僕は刑事役なので、（阿部さん、松さん以外の）皆さんとご一緒するシーンがなくて、面白がってやってくれているんだと思います。ありがたいですけど、ちょっと恥ずかしいなという気持ちもありますね（笑）。

●阿部サダヲ、松たか子の芝居について阿部さんを見ていると、動きも含めて「あぁ、こうやって面白くなるんだ」と思いますね。阿部さんじゃなければ成立しないというか、本当にすごいと思います。現場でご一緒すると、お二方とも集中力があるので、（撮影の合間に）お話しているときとの切り替えがすごくて。僕はまだそれが全然できないので、「あと何年かしたら、余裕を持ってできるようになるのかな」なんて思いながら見ています。

●演じる刑事・黒川の注目ポイント今後どんどん阿部さん演じる幸太郎さん、松さん演じるネルラさんと関わっていくことになると思います。また黒川は黒川で、過去に「こういうことがあった」という背景も描かれると思うので、そこは楽しみにしていただけたらうれしいです。ネルラさん、幸太郎さんとの関係値も変化していくので、ぜひ期待してください。

●TVerで作品を見るユーザーにメッセージこの後も、いろいろな展開が重なってますます面白くなっていくんじゃないかなと思っています。皆さんで盛り上がって、楽しみにしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします！

（文＝リアルサウンド編集部）