女子プロレス「Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ」の率いる堀田祐美子（５８）の４０周年記念興行（１５日、東京・後楽園ホール）に全日本女子プロレスのレジェンドレスラーが大集合した。

この日の大会冒頭で堀田は、全女時代に組んでいた西脇充子さんとのコンビ「ファイヤージェッツ」が一夜限りの復活。２人でデビュー曲の「闘えファイヤージェッツ」など２曲を披露した。堀田は「４０周年という節目に、この後楽園ホールのリングに上がれたこと、皆さまに本当に感謝しています。今日は４０年という歴史の中で出会ったたくさんの先輩、後輩が集まってくれました。ここに立ってていいのかなってぐらい、ビックリしてます。この１年間のいろんな試行錯誤しながら考えたことを、すべて見せたいと思います」とあいさつした。

その後、第４試合後にはマッハ文朱さんからお祝いのメッセージを送られた。さらに自身が憧れたクラッシュギャルズ（長与千種＆ライオネス飛鳥）がトークショーを開催し、軽快なトークで観客を沸かせた。

まだまだサプライズは続き、堀田の同期である北斗晶、みなみ鈴香、西脇、坂本あけみ、神崎文枝、浅生恭子、石鄢泰子、影かおる、ドリル仲前も登場。北斗とみなみは３０年ぶりにリングで再会を果たしたという。その他にも高橋奈七永や中西百重など、全女の後輩もかけつけ、堀田の４０周年を祝った。