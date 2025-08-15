µð¿Í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥Ö¡¢ºå¿À¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¡Ä£Ä£å£Î£Á¤Ï±äÄ¹Àï¤ÇÃæÆü¤òÇË¤ë
¡¡µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£µÆü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤ÏÏ»²ó¤ËºäËÜ¡¢¼·²ó¤ËÃæ»³¤ÈÂåÂÇÀª¤Î°ìÈ¯¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢È¬²ó¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Îµ¾Èô¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬ÄÌ»»£²£°£°¥»¡¼¥ÖÌÜ¡£ºå¿À¤Ïµß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¡£
¡¡£Ä£å£Î£Á£´¡½£³ÃæÆü¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£µÆü¡Ë¡½¡½£Ä£å£Î£Á¤¬¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤¿¡£±äÄ¹½½²ó¡¢»³ËÜ¤Î£³ÂÇÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÃæÆü¤ÏÈ¬²ó¤Ë¥Ü¥¹¥é¡¼¤Î¥½¥í¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢µÚ¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£²¡½£±¹Åç¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£±£µÆü¡Ë¡½¡½¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï»Í²ó¡¢Æâ»³¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Æ±ÅÀ¤Î¼·²ó¤ËÂ¼¾å¤¬¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢·ÑÅê¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¹âÍü¤Ï£²¾¡ÌÜ¡£¹Åç¤Ï¸Þ²ó°Ê¹ß¡¢ÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤é¤º¡£