Mrs. GREEN APPLE夏祭り開催決定！渋谷・MIYASHITA PARKにて13日間

■LivePocket-Ticketでの、事前予約（抽選）電子チケットのオンライン受付がスタート

Mrs. GREEN APPLEが、8月19日から8月31日にかけての13日間、渋谷・MIYASHITA PARKにて『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』を開催することが決定した。

本イベントでは、東京都心にありながらも、遠い田舎や故郷、子供の時の記憶へと帰るかのような、どこか懐かしさを覚える、日本の夏の原風景を感じられる夏祭りを体感することができる。

入場には、事前予約（抽選）あるいは直前予約（各日先着）での電子チケットが必要となり、来場者に「MGA夏祭りうちわ」が配布される予定だ。

また、縁日の屋台を体験できる「ヨーヨー釣り」と「わなげチャレンジ」を開催。ともに12時から16時までは無料で体験でき、「夏の影 ロゴステッカー」をプレゼント。16時から20時までの有料時間帯では、「MGA夏祭りヨーヨー」や「MGA夏祭り手ぬぐい」を獲得できるチャンスがある。

そして、飲食の屋台も出店。フランクフルト、ホットドッグ、Mrs. GREEN APPLE CANDY（りんご飴）、かき氷（グリーンアップル味）、ドリンク類が販売される（ドリンク類の持ち込みは可能）。

この発表と同時に、事前予約（抽選）電子チケットのLivePocket-Ticketでのオンライン受付がスタートしている。

イベント情報

『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』

08/19（火）～08/31（日）東京・MIYASHITA PARK

リリース情報

2025.08.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夏の影」

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com