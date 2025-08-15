BMSG『THE LAST PIECE』、“まさか”の審査結果 視聴者納得「全員がすごかった」「ありがとう」【プロフィール掲載】
SKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル「BMSG」によるオーディションプロジェクト「3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』」の本編「#8」が、15日に配信された。
【ソロカット】『THE LAST PIECE』疑似プロ審査参加者
同話では、プロのスタイリング・ヘアメイクで、擬似的にプロのアーティストとしてパフォーマンスを行う「疑似プロ審査」が行われた。RAIKI、AOI、REN、KANON、RUI、HAL、RYOTOは「Green Light」、TAICHI、GOICHI、KEI、TAIKI、KANTA、YUTA、ADAMは「Blast Off」を披露した。
深夜までの会議の結果、SKY-HI は「今回はRUI。昨日のを見せられてしまうと、どうしようかなってくらい素晴らしかったです。楽曲に入り込んだときに出す色香の部分、この世に存在する言葉で言い表すのが難しいぐらい。あなたと出会えた僕の人生は素晴らしいなと思いましたし、今までやったことは間違えてなかったと僕の人生を肯定してもらった気持ちにもなりました」と伝え、MVPとした。
続けて、SKY-HI は「ちょっと特殊なので」と前置きし、「前提としてBMSGがやっているオーディションは、オーディションサバイバルとして盛り上げることよりも大事なのは、育成プログラムであるということ。審査を通過するごとに、よりアーティストとしてみんなが成長していってくれるものを作りたいし、それを世の中に出していきたいし、結果として、『グループってこういう感じだよな』という輪郭が定まっていって、グループの形ができるものだと思っている」と説明した。
今回の2曲を通し、デビューグループの輪郭が見えてくる予想だったというSKY-HI 。実際には可能性が広がる結果となり、「脱落者を決めましょうというのを安易にやるのは番組を盛り上げるためみたいになっちゃわないかと思っている」とし、「つまり、もう1曲方針を転換してもう一回14人で見させてほしいと思っています」と伝えた。全員でもうひとつの課題曲で「ガチプロ審査」に挑むことになった。
この結果に視聴者からは「日高さん…ありがとう」「絶対落ちるような子いないなーと思ってたらまさかの」「そりゃSKY-HIも悩むわ」「愛が大きい」「とんでもないグループができることは理解しました」「全員がすごかった」といった声が寄せられている。
同オーディションは、TBS『THE TIME,』（月〜金 前5：20〜前8：00）の番組内で、6月27日から『THE LAST PIECE』コーナーがスタート。オーディションの最新情報を毎週金曜日の放送で届けていく。また、同日から毎週金曜日午後8時にBMSG公式YouTubeチャンネルにて『THE LAST PIECE』本編を配信する。
【「疑似プロ審査」参加者プロフィール】
■ADAM
生年月日：2005年4月24日
出身地：東京都
趣味：ライブ鑑賞、サッカー観戦
特技：モノマネ
MBTI：ENFP
■AOI
生年月日：2010年10月7日
出身地：兵庫県
趣味：お菓子作り ダンスの動画を見ること
特技：空手 楽器の音名を当てることが出来る
MBTI：ISFP
■GOICHI
生年月日：2006年12月14日
出身地：埼玉県
趣味：映画、サウナ、HIPHOPを聴くこと
特技：低音ラップ
MBTI：ENT
■HAL
生年月日：2009年11月19日
出身地：東京都
趣味：ペットを愛でること、ゲーム
特技：ダンス、変顔、即寝
MBTI：ESFP
■KANON
生年月日：2006年4月3日
出身地：福岡県
趣味：音楽鑑賞、野球観戦、映画鑑賞、古着屋巡り
特技：ドラム、サックス、野球選手モノマネ
MBTI：ENFP
■KANTA
生年月日：2008年5月21日
出身地：東京都
趣味：家事
特技：ダンス
MBTI：INFP
■KEI
生年月日：2006年7月17日
出身地：大阪府
趣味：音楽、ファッション、格闘技、お笑い、作曲
特技：韓国語、ルービックキューブ、マジック、作文、スピーチ、算盤
MBTI：INFJ
■RAIKI
生年月日：2007年5月13日
出身地：京都府
趣味：お散歩
特技：気になる物への深掘り
MBTI：INFJ
■REN
生年月日：2007年5月11日
出身地：愛知県
趣味：お花、作詞、バスケ、筋トレ、料理
特技：スポーツ、ラップ、ダンス、BMSGアーティストのモノマネ
MBTI：ENFP
■RUI
生年月日：2007年6月1日
出身地：東京都
趣味：地球上のなんでも趣味に変えてしまうこと。
特技：走ること。音楽
MBTI：ENFJ
■RYOTO
生年月日：2010年3月24日
出身地：福岡県
趣味：絵を描くこと、将棋、映画鑑賞
特技：習字、サッカー、絵を描くこと
MBTI：ENFP
■TAICHI
生年月日：2007年5月16日
出身地：東京都
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
特技：絵を描くこと
MBTI：INFP
■TAIKI
生年月日：2007年7月28日
出身地：東京都
趣味：音楽を聴くこと、ドラマを見ること
特技：肩甲骨を回せます
MBTI：ESFP
■YUTA
生年月日：2007年9月11日
出身地：東京都
趣味：古着屋を巡り家でファッションショーする！
特技：前後開脚できる 眉毛もウェーブできる 飲料水メーカー目利き
MBTI：ENFP
