Snow Manの渡辺翔太さん（32）が出演した、化粧品メーカーの新ブランドムービーが公開され、チェンジしたい“意外な一面”を明かしました。

公開された映像は、『CHANGE with FLARUNÉ』篇です。きらめく光が差し込む方向へ導かれるよう一歩踏み出す渡辺さんが描かれています。

ブランドメッセージの『CHANGE with FLARUNÉ』にちなみチェンジしたいことを聞かれると渡辺さんは、「こう見えてめちゃくちゃせっかちなんですよ。 現場では、この時間から始まって、この時間に終わるっていう決まりがあるから、その時間内では穏やかにいられるんです。けれど、終わった瞬間から自宅に帰るまでとか、就寝までの時間とか、もうめちゃくちゃ急に“せっかちスイッチ”が入って。（笑）とにかく一刻も早く、何時に自宅につけるか逆算してます」と話しました。

続けて、「テレビの収録が終わった後とか、リハーサルの後も何もないのに、いつも1人ですっごい急いでて“何かあるの？”と、よく言われるんですけど、何もないっていう。せっかちな部分をゆったりとした自分にチェンジしたいっていうのはあります！」と明かしました。

また、誰かをCHANGEさせたいと思うことについて、「僕のせっかちの逆が舘様（宮舘涼太さん）と目黒君（目黒蓮さん）が、まぁ遅い。僕と舘様とめめの狭間ぐらいの深澤君（深澤辰哉さん）がちょうどいい塩梅なんですよね。 深澤君は、早くもなく遅くもなく、多分スタッフさんから一番良いタイミングで現場を出ていきますね。 彼は本当に世渡り上手な一面があるから、みんな深澤君になっちゃおう！みたいな感じで思ってます」と話しました。

そして、夏の過ごし方について渡辺さんは、「家だったら何かできることあるな？って思って一時期やってたのが、家のベランダに蚊取り線香を常備していて、朝起きたら網戸にして蚊取り線香をつけて、ちょっと夏のにおいを感じるみたいな。一時期家でやってました。結構夏感じられますし、簡単にできるし、虫も入ってこない・寄ってこないみたいなので、“夏っぽいなぁ”“簡単にできるなぁ”って思いながらやってましたね」と語りました。