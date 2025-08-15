俳優の竹内涼真さん（32）が、不動産・住宅情報サイトの新CMに出演。インタビューでこの夏の目標を明かしました。

CMの内容にちなみ、理想の1日を聞かれると「朝5時半に起床して、そこから30分くらい散歩したいですね。帰ってきてコーヒーを飲みながら1日のスケジュールを確認します。そして朝ごはんを食べて、英語のレッスンなんてやっちゃって、脳を起こしてからジムに行ってトレーニングしてから仕事に行きますね。仕事は16時くらいに切り上げたいですね。今の時期なんかテラスとかでお酒をたしなんで、20時くらいには帰ります。お風呂に入って21時半には寝ます」と細かな理想のスケジュールを語った竹内さん。

忙しい日々でも、理想の1日を過ごせる日はあるそうで「早起きがいちばんいいです。22時前に寝られれば朝5時半に起きられるんですよ、自然と。アラームに追われない生活がいい」と、さらなる理想を明かしました。

夏の目標については「東京都ボディビル大会予選出場！」と告白するも、続けて「目標なんで達成できない可能性もある」と話した竹内さん。スタッフからは「本当にその意気込みが？」という問いかけには「プライベートなんで」と踏み込ませず、ユーモアある回答で笑わせました。

竹内さんが出演するのは、『SUUMO』の新CM「竹内さんの地図から部屋探し」篇です。