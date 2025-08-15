¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡°úÂàÈ¯É½¤ÎàÀïÍ§áÃæÅÄæÆ¤Ë¤Í¤®¤é¤¤¡Ö¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£±£µÆü¤Îºå¿ÀÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¸å¡¢¤³¤ÎÆü¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿àÀïÍ§á¤ÎÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï°¤Éô´ÆÆÄ¤¬Æó·³´ÆÆÄ»þÂå¤Î£²£°£²£±Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ø°ÜÀÒ¡£ÍâÇ¯¤«¤é°ì·³¥³¡¼¥Á¤Ë¾º³Ê¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤½¤³¤«¤é£²Ç¯´Ö¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤È¤â¤Ë¸ª¤òÊÂ¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤Ï£²£°£±£³Ç¯¤Î£×£Â£Ã¤Ç¤âÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæÅÄ¤ÎÆÍÁ³¤Î°úÂà·èÃÇ¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£°ì½ï¤Ë£×£Â£Ã¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡ÖºÇ¸å¤ÎÊý¤ÏÂÎ¤ÎÉÔÄ´¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡£¡Ê»Ä¤ê¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤ä¤ë¤È¤Ï¡Êµ»ö¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÂÀ½ÂçË¤¤Î¥×¥íÀ¸³è¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£