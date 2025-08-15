中日は１５日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に延長１０回、３―４で敗れて借金「１０」。３位・ＤｅＮＡとのゲーム差は「３」となった。

中日は初回二死三塁から細川の右前適時打で先制。３回に同点に追いつかれたものの、その裏に上林が右翼へ勝ち越しの１３号ソロ。「打ったボールはスライダーだと思います。今までの対戦で変化球が多いなと思っていたので うまく反応して打つことができて良かったです」という上林の一発に、バンテリンドームの竜党は大盛り上がりとなった。

だが中日先発のドラフト１位・金丸夢斗投手（２２）は５回、山本に左翼ポール際へソロアーチを許して２―２の同点。「全体的に右バッターのインコースに投げきれなかったところが、今日の配球の組み立てを難しくした要因だと思います。状態はそこまで良くなかったですが、最後ピンチの場面で粘れたのは良かったと思います」という金丸は６回２失点で降板し、２勝目はおあずけとなった。

終盤１点ずつ取り合った両チームだが延長１０回一死二塁から中日６番手・藤嶋が山本に決勝打を許し、痛い星を落とした。