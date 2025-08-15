¡Ö¤ªÌóÂ«¤À¤â¤ó¤Í¡×º´µ×´ÖÂç²ð¡¢ËèÇ¯¹±Îã¡Ö¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡×¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡Ö¤ª´é±£¤ì¤Æ¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÎÀ¼¤â
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤Ï8·î15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤Î¸ý¸µ¤¬Èþ¤·¤¤¡È¥á¥«¥¯¥·¡É»Ñ
¡Ö¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡×¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÆó¼¡¸µ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥«¥²¥í¥¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆâ¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥«¥²¥í¥¦¥Ç¥¤¥º¡×¤Î²Î»ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢8·î15Æü¤Î¸á¸å12»þÈ¾º¢¤Ë¡Ö¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏËèÇ¯¤Î¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥«¥²¥×¥í¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËèÇ¯¤Î¤ªÌóÂ«¤À¤â¤ó¤Í¡×¡ÖµîÇ¯¤Î²Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÍèÇ¯¤â¥á¥«¥¯¥·´°Î»¥Ä¥¤¡¼¥ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ä¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤ª´éÈ¾Ê¬±£¤ì¤Æ¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤È¸ý¸µÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤ó¤É¤¤¡×¤ÈÌÜ¸µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Êº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ç®ÂÓÌë)
¡Öº£Ç¯¤â¡¢¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡×º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤â¡¢¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÌÜ¸µ¤¬±£¤ì¤ë¤Û¤É¿¼¤¯Èï¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£°õ¾ÝÅª¤ÊÂç¤¤ÊÆ·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¬¡¢ÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÇö¤¤¿°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤â¡Ö¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡×2024Ç¯8·î15Æü¤Ë¤â¼«»£¤ê¤Î¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¡£¹õ¤¤¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ò¿¼¤¯Èï¤Ã¤Æ¤¤¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº´µ×´Ö¤¯¤ó¥á¥«¥¯¥·´°Î»¡ª ¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ç¡¼¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÎÅê¹Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£
