「オートレースグランプリ・ＳＧ」（１５日、伊勢崎）

鈴木圭一郎（３０）＝浜松・３２期＝が湿走路で行われた優勝戦１２Ｒで、７周４角で抜け出して大会初制覇。優勝賞金１４２０万円を獲得し、最年少グランドスラム（ＳＧ全制覇）を達成した。ＳＧ制覇は通算１６回目。優勝は今年４回目で通算８７回目。２着は８メートル差で黒川京介（川口）、３着には金子大輔（浜松）が入った。大会４連覇を目指した青山周平（伊勢崎）は５着だった。

鈴木圭が１７年に全ＳＧ制覇にリーチ後、９年目（大会優出７回目）で、ついに３０歳８カ月１５日での史上最年少グランドスラムを達成した。史上７人目。従来の記録は片平巧氏（船橋・故人）の３３歳６カ月４日で、２歳９カ月更新した。

試走３・５８の１番時計で、黒川と人気を分けた鈴木圭。レースは１枠の黒川がコンマ０９のトップＳで逃げ、金子に競り勝った鈴木圭が２番手をキープ。鈴木圭が黒川のすぐ外につける一騎打ちが７周まで続き、７周４角で鈴木圭が内をすくって抜け出した。

「グランドスラム？実感わかないです。でも、ここまで取れないと、緊張もなく、ぐっすり眠れました。雨は最近いいので自信がありました。（黒川に）うまく乗られましたが、（７周目に）行きました。花火は今まで見られなかった分までしっかり見ました」と鈴木圭。レース後の涙は「雨がヘルメットに入ったので」と言い訳した。

今後は２７〜３１日の伊勢崎一般戦を経て、９月３〜７日の伊勢崎Ｇ１・ムーンライトチャンピオンカップに出場予定。再び青山、黒川、金子、鈴木宏和、佐藤摩弥らを相手に２回目の大会Ｖを目指す。