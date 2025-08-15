ICU¤Ç²á¤´¤¹ºÇ¸å¤ÎÌë¡¢´Ç¸î»Õ¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬²¹¤«¤«¤Ã¤¿¡ÃºÊ¤À¤Ã¤Æ»à¤Ë¤Þ¤¹¡ª¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
Ì¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢°ìÈÌÉÂÅï¤Ø°Ü¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡£¤Þ¤ÀÁ´²÷¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤¬Ìµ»ö¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ICU¤òÂ´¶È¤·¡¢Íâ½µ¤«¤é°ìÈÌÉÂÅï¤Ë°Ü¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¥Ä¥Þ»Ò¡£¤¤¤Þ¤ÀÄÌ¾ï¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãå¼Â¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£Æþ±¡Ä¾¸å¤«¤éºñÆý¤â¤Ç¤¤º¡¢ÊìÆý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ä¥Þ»Ò¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
ÊìÆý¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤äÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇICU¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: ¥Þ¥Þ¥êÊÔ½¸Éô
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë