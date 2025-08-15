King＆Princeの元メンバーで歌手の岩橋玄樹（28）が15日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜後9・58）にゲスト出演。米ロサンゼルスの美容室での衝撃体験を語った。

番組MCの「千鳥」大悟がロサンゼルス旅行で「衝撃だった」というエピソードを披露。和食居酒屋に行き刺身を注文したところ「アジの刺身がアジフライ用のサイズのやつが1枚びろーんって出てきて。これ、フライにするサイズやんと思って」と言及。

現在、ロサンゼルス在住の岩橋は大悟の発言に大きくうなずき「しかもめちゃくちゃ高いんです。ラーメン屋さんに2人で行って1万2000円とか」と明かした。

さらに岩橋はロサンゼルスの美容室でのエピソードを披露。「ロスの美容室に行ったら、前髪切っただけで8万円取られた」と明かし、スタジオをざわつかせた。これには大悟も「ワシが切ったるがな」と驚いた様子。岩橋が「（ハサミで）3カチカチくらい」と、美容師はハサミを3回動かして前髪を切っだだけで8万円を請求してきたとすると、共演者からは「1カチ2万円以上」との声が上がっていた。