¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö8·î15Æü¤ËÂçºÒ³²¡×Í½¸À¡Ä¤É¤¦»×¤¦¡©¡ÖÊÌ¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤È¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê48¡Ë¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö8·î15Æü¤ËÂçºÒ³²¡×¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÍ½¸À¡É¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö7·î5Æü¤ÎÍ½¸À¤Ï³°¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼¡¤Ï8·î15Æü¤ËÂçºÒ³²¤¬µ¯¤³¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÍ½¸À¤Ë¤ª¤É¤é¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤«¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤Î½àÈ÷¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÌÀÆü¤Þ¤Ç²¿¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥³¥¹¥È¤òÊ§¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÊÌ¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤È¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£