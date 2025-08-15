◇セ・リーグ 巨人6―5阪神（2025年8月15日 東京D）

優勝マジック26が点灯している阪神相手に0―4からの大逆転勝ち。

巨人の阿部慎之助監督（46）は「いや、あの最後までね、みんな諦めずにやってくれた結果だと思います、はい」と素直に勝利を喜んだ。

試合前の時点で9勝3敗、リーグトップの防御率1.49を誇る先発右腕・山崎が4回に大山の7号2ランと近本の2点適時打で一挙4失点して今季最短の4回で4安打4失点KO。

打線は過去3度の完封負けを喫している相手先発左腕・伊藤将に5回までわずか1安打無得点と途中まではこの日も完敗ムードだった。

だが、0―4で迎えた6回、坂本が代打で3号3ランを放って伊藤将をマウンドから引きずり下ろして1点差に迫ると、3―5で迎えた7回には代打・中山の3号2ランで同点。阿部監督の代打策が見事にはまり、8回にキャベッジの犠飛で決勝点をもぎ取った。

坂本の一発について「凄くね、まだまだ…チャンスあるよっていうね、そういうのを示してくれた一発だったんじゃないかなと思います」と振り返ると、中山の同点2ランについては「いやもう…ね。最高の結果になったんで。それでね、勝ったようなものなんでね。素晴らしいホームランでしたね」と称える。

山崎については「ちょっと丁寧にね、いこうというふうには見えたんですけど。それがちょっとね、大胆さがちょっと欠けてしまったのかなっていうのもありますし。シュートを死球当てた試合は勝ててないんでね。そのへんで球威も急に落ちちゃいましたし。それで代える決断をしました」と説明した指揮官。

リリーフ陣については「本当に粘って粘って…ね。うん。無駄な四球もありましたけど、それも自分でしっかり抑えてこれたので、こういう結果になったんじゃないかなと思います」と語った。

また、この逆転勝利がチームに与える影響について聞かれると「とにかくね、僕らは勝ち続けるしかないですし、何とかね、タイガースに食らいつく、しがみついてでもね、いきたいんで。みんなそういう気持ちでやってますんで、もうそれだけです」と意気込み。

あす16日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される一戦。「とにかくね、素晴らしい試合にしなくちゃいけないですし、何とか勝ってね、天国で笑ってもらえるように必死になってやります」と改めて勝利を誓った。