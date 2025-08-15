14日のラストライブをもって芸能界を引退した「モーニング娘。」の元リーダー・道重さゆみさん（36）が15日に自身のSNSを更新し、心境をつづった。

ラストライブから一夜明け、「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！すっごく、楽しかった！！！！ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わらないでほしかった。ずっと一緒にいたかった」と余韻冷めやらぬ思いを吐露。

20枚にわたる写真を添えて「私から見るピンクの景色、すごく、すごく綺麗だったよ 1人1人の笑顔も真剣な顔も泣き顔も全てが愛おしくて、愛おしくて、大好きだった」と振り返り、「みんな、ごめんね そして、ありがとう 永遠に、、大好きです」とファンへの感謝をつづった。

道重さんは2003年に第6期メンバーとしてモー娘。に加入。在籍日数4329日は卒業当時歴代最長。同期に藤本美貴、田中れいならがいる。12年5月に8代目リーダーに就任し、14年11月26日の横浜アリーナ公演で同グループを卒業した。23年12月、「強迫性障害」と診断されたことを公表し、一部活動を制限。今年1月に今夏限りでの芸能界引退を発表していた。

14日に開催されたライブツアー千秋楽（東京・Zepp diverCity）で、22年あまりの芸能生活にピリオドを打った。