¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢à1·³´·¤ìá¤Ç2·³¹ß³Ê¤«¤éºÇÂ®Éüµ¢¤Î½ïÊýÍý¹×¤òÂåÂÇµ¯ÍÑ¡¡¾¡¤Á±Û¤·¸Æ¤Ó¹þ¤àµ¤Ç÷¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6¡½1¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç6¾¡ÌÜ¡£4ÈÖ»³ÀîÊæ¹â¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î18¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ÏºÆ¤Ó4º¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤Á±Û¤·¤Î7²ó¤Ï¤³¤ÎÆü¾º³Ê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î½ïÊýÍý¹×¤Îµ¤Ç÷¤Î°ÂÂÇ¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÇÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡½ïÊý¤Ï5Æü¤Ë¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç4»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨5³ä3Ê¬3ÎÒ¡Ê15ÂÇ¿ô8°ÂÂÇ¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤òµÏ¿¡£ºÇÃ»10Æü¤Ç¤Î1·³Éüµ¢¡£¹ß³Ê¤ÎºÝ¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½ïÊý¤¬µîÇ¯¤Î³«Ëë¤«¤é¤º¤Ã¤È³°¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ÂÂÙ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤È¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ø°ì·³´·¤ì¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤â¡¢ËÍ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥³¡¼¥Á¿Ø¤ÎÊý¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢Â¨1·³¾º³Ê¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£º¸¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¤¿¤é½ïÊý¤Ç¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ÀèÆ¬¤Ç½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Î¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£