¡Ö°ì¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Á°²ó3¥¨¥é¡¼µÏ¿¤·¤¿¾¾ËÜÀ²¤Î¼éÈ÷¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¡
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6¡½1¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç6¾¡ÌÜ¡£4ÈÖ»³ÀîÊæ¹â¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î18¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ÏºÆ¤Ó4º¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÀ²¤Ï4²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£7²ó1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤ÏµÜºêÎµÀ®¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤ò¼«¤é½èÍý¤·¡¢¼ºÅÀ¤òËÉ¤¤¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î¼éÈ÷¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤Í¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¼éÈ÷¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥¹¥¯¥¤¥º¤â¼«Ê¬¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢°ì¤ÄÀ®Ä¹¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤·¤¿7Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ï6²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç5¾¡ÌÜ¡£¤¿¤À¡¢¼éÈ÷¤Ç3¼ººö¤òµÏ¿¡£Åê¼ê¤Ë¤è¤ë1»î¹ç3¼ººö¤Ï¥×¥íÌîµåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Ç¡¢1957Ç¯¤ËËèÆü¡Ê¸½¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤Î¾®ÌîÀµ°ì¤¬µÏ¿¤·¤Æ°ÊÍè68Ç¯¤Ö¤ê¤ÈÉÔÌ¾ÍÀ¤ÊµÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£