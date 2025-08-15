俳優・菊池日菜子さん（23）主演の映画『長崎ー閃光の影でー』（公開中）が、カトリック教徒の総本山バチカンで上映されることが決定しました。

映画は、1945年夏・原爆投下後の長崎が舞台で、実際に被爆者救護にあたった看護学生の手記を原案に、看護学校に通う田中スミ（菊池さん）、大野アツ子（小野花梨さん）、岩永ミサヲ（川床明日香さん）の3人の視点で戦争の悲劇を描いた作品です。

今年1月下旬、バチカンの広間で前教皇フランシスコさんと対面したカトリック大阪高松大司教区の酒井俊弘 補佐司教は、「まず、『焼き場に立つ少年』の写真を見せて『教皇様、この写真を覚えておられますよね』と尋ねると、『はい、覚えているよ』とすぐにお答えくださった。続いて、映画『長崎ー閃光の影でー』の宣伝チラシを見せながら、『焼き場に立つ少年』の写真のエピソードも含む映画がもうすぐ完成し、今年の夏に公開される予定です。どうか多くの人がこの映画を観るように、祝福していただけませんかとお願いしたところ、教皇はチラシを祝福してくださった」と当時の様子を話しました。

そして長崎出身で被爆三世でもある松本准平監督は、今回の決定に「本作のバチカンでの上映決定、誠に光栄に思います。暴力の絶えない現代世界の中で、被爆者であった祖父の想いに端を発したこの小さな映画が、特別な使命を帯び、『平和の道具』となり、ヒロシマ・ナガサキを伝えるきっかけの一つとして、広く世界中の人々の心に届くことを切に願います」とコメントを寄せました。

また松本監督は10月31日（現地時間）、バチカン内の上映室（フィルモテカ・バチカーナ）での上映に合わせ現地を訪れる予定です。