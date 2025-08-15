¡ÚÃæÆü¡ÛÀÜÀïÍî¤È¤·3°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬¡Ö3¡×¡¡»³ËÜÍ´Âç¤Ë4°ÂÂÇµö¤·±äÄ¹¤ÇÇÔ¤ì¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA4¡Ý3ÃæÆü¡Ê15Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
ÃæÆü¤¬ÀÜÀï¤òÍî¤È¤·¡¢3°Ì¡¦DeNA¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬¡Ö3¡×¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¤Ï1-1¤ÈÆ±ÅÀ¤Î3²ó¡¢¾åÎÓÀ¿ÃÎÁª¼ê¤Î13¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÀèÈ¯¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤¬5²ó¤Ë»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢ºÆ¤ÓÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸åÎ¾¼Ô¤È¤â¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡¢2-2¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
8²ó¤ËÀ¶¿åÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼Áª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9²ó¤Ï¾¾»³¿¸ÌéÅê¼ê¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤êÀèÆ¬¤«¤é2¿Í¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È2ÎÝ3ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤½¤ì¤Ç¤â·¬¸¶¾»ÖÁª¼ê¤Èº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¤òÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹¤ËÆþ¤ë¤È10²ó¡¢5ÈÖ¤È¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Ê¡·ÉÅÐÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÆ¬¤Î»°¿¹Âçµ®Áª¼ê¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¶¯½±¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÍá¤Ó½ÐÎÝ¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£Ê¡Åê¼ê¤Ï¹ßÈÄ¤È¤Ê¤êÆ£Åè·ò¿ÍÅê¼ê¤ËÂå¤ï¤ë¤ÈÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤Ç1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£¤³¤³¤Ç»³ËÜÍ´ÂçÁª¼ê¤Ë¤³¤ÎÆü4ËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¡¢ÃæÆü¤ÏÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤«¤éÆÀÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤ºDeNA¤È¤Î¥«¡¼¥É½éÀï¤òÍî¤È¤·¥²¡¼¥àº¹¤¬3¤Ë³«¤¤Þ¤·¤¿¡£