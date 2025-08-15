¡Ú°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û´°Á´VÁÀ¤Ã¤¿¹õÀîµþ²ð¤Ï2Ãå¡¡¡Ö·½°ìÏº¤µ¤ó¤¬Â®¤¤¡¢¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉé¤±¡×
¡¡°ËÀªºê¥ª¡¼¥È¤ÎSG¡ÖÂè29²ó¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Í¥¾¡Àï¤¬±«¤Î¼¾ÁöÏ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¤¬Í¥¾¡¡£1ÏÈ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¹õÀîµþ²ð¡Ê27¡áÀî¸ý¡Ë¤Ï2Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎSGÀ©ÇÆ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡7¼þ²óÌÜ¤Þ¤Ç·üÌ¿¤ËÀèÆ¬¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¤Ë¥¤¥ó¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¤«¤ï¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤éÄÉ¤¤¾å¤²¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö·½°ìÏº¤µ¤ó¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥ÉÉé¤±¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ä¤é¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏÉÔÂ¤Ç¤¹¡×¡£¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿É½¾ð¤ÇÉé¤±¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢5Ï¢¾¡¤ÇÍ¥¾¡Àï¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¡¢Í¥¾¡Àï¤Ç¤â¸«¤»¾ì¤Ï½½Ê¬¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¶ì¼ê¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡Ë°ËÀªºê¤Ç¾è¤ì¤¿¡£¼ý³Ï¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¹õÀî¤Î»ëÀþ¤Ï¤â¤¦Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¦3Ãå¡¦¶â»ÒÂçÊå¡¡¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ËÁö¤ì¤¿¤±¤É¡¢½Å¤¯¤Æ²óÅ¾¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¦4Ãå¡¦ÃæÂ¼²í¿Í¡¡Í¥¾¡Àï¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¦5Ãå¡¦ÀÄ»³¼þÊ¿¡¡±«¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤¹¤ë¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£
¢¦6Ãå¡¦º´Æ£ËàÌï¡¡±«¤ò¾è¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¢¦7Ãå¡¦¼Ä¸¶ËÓ¡¡¤È¤Ë¤«¤¯À²¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢À°È÷¤ÏÎÉÁöÏ©¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£
¢¦8Ãå¡¦ÎëÌÚ¹¨ÏÂ¡¡ÁöÏ©¤¬´¥¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¿¥¤¥ä¤¬³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£