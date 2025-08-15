¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û8·î16Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê°ìÆü¡£¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤¹¤ì¤Ð²ò·è¡¢¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Åª³Î¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¥Ä¥¤ò¸Æ¤ÖÆü¡£º£¤Þ¤Ç¶½Ì£¤Î¤¢¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ËÄ©Àï¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¿Í¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¸ÄÀ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏA·¿¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¤´¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤¹¤ë°Å¼¨¡£¤¦¤ì¤·¤¤¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡Èþ°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë°ìÆü¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢¼þ°Ï¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏŽ¤¤¢¤Ê¤¿°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡¤À¤«¤éŽ¤À®¸ù¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹Ž¡