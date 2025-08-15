µð¿Í¡¡²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óÄÉÅé»î¹ç¤Ç£±·³Éüµ¢¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¡Ö½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×£´ÈÖ¡¦»°ÎÝ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£´ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢Ãù¶â¤ò£±¤È¤·¤¿µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£±£¶Æü¤Îºå¿ÀÀï¤«¤é¡¢²¬ËÜ¤ò£±·³¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¡¢»°ÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é½Ð¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£»°ÎÝ¤Ç¡©¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æüº¸Åê¼ê¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶õ¿¶¤ê¤·¤ÆÂ¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡²¬ËÜ¤Ï£µ·î£¶Æü¡¦ºå¿ÀÀï¤Î¼éÈ÷¤Ç¡¢»°ÎÝ¼ê¤«¤é¤ÎÁ÷µå¤òÊáµå¤¹¤ëºÝ¤ËÂÇ¼ÔÁö¼Ô¤È¸òºø¤·¤Æº¸Éª¤Îð×ÂÓ¤òÂ»½ý¤¹¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£