Íò¡¦Ý¯°ææÆ¡¡Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¡ÖµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÉÝ¤¤¤«ÄË´¶¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤ÎÝ¯°ææÆ¤¬£±£µÆü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿¿ÁêÊóÆ»¥Ð¥ó¥¥·¥ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î²Ê³Ø»ï¡Ö£Â£õ£ì£ì£å£ô£é£î¡¡£ï£æ¡¡£ô£è£å¡¡£Á£ô£ï£í£é£ã¡¡£Ó£ã£é£å£î£ô£é£ó£ô£ó¡Ê¸¶»ÒÎÏ²Ê³Ø¼Ô²ñÊó¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¡Ö½ªËö»þ·×¡×¤Ç¡¢»Ä¤ê»þ´Ö¤Ï£²£°£²£µÇ¯£±·î¸½ºß¤Ç¡Ö£¸£¹ÉÃ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö½ªËö»þ·×¡×¤òÁá¤á¤ëÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤¿¤Á¤ÈÂê¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤ä¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¿ÍÎàºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤ò±ó¤¶¤±¤¿¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¸µÊÆÂçÅýÎÎ¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥Þ»á¤é¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤ÏÈÖÁÈ£Í£Ã¤òÌ³¤á¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÎ³¤¤ò¼é¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÎºÇÂ®¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¡Ö¤¯¤Þ¤¿¤«¡×¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤ËÝ¯°æ¤Ï¡Ö°ÊÁ°»ä¤¬ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤¿Êý¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»ä¡¢Ê¹¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¡ÊÀïÁè¤Ë¡ËÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡£¤À¤±¤É¡¢È¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ä¥Æ¤â¾ðÊó¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤·¤«¤Ê¤¤¡£µÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÉÝ¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÈÀïÁè·Ð¸³¼Ô¤òÈæ³Ó¤·¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÂ¹¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Â¹¤ÎÀ¤Âå¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿½ªËö»þ·×¤Î¿Ë¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤¯¤Ï¤â¤Ã¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ë¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È»ä¤¿¤Á¤âÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
