ÅâÍÈ¤²¤Ë¡È¤ß¤¿¤é¤·¡É¡ª¡©µíÐ§Å¹¤ÎÇÑ´þ¥¿¥Þ¥Í¥®¤â¡Ä¡ÖÄ´Ì£ÎÁÁª¼ê¸¢¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿ºÇ¿·Ä´Ì£ÎÁ¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¡ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ÎÆüËÜ°ì¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÄ´Ì£ÎÁÁª¼ê¸¢¡×¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤âÄ´Ì£ÎÁ¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÃ¼ºàÌîºÚ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÈÄ´Ì£ÎÁ¡É
Ä´Ì£ÎÁÁª¼ê¸¢ 55¾¦ÉÊ¤¬°ì¼¡ÄÌ²á
»³Æâ¤¢¤æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡ÖÂè16²ó Ä´Ì£ÎÁÁª¼ê¸¢2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë264ÉÊ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á55ÉÊ¤¬°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¡¢ºÇ½ª¿³ºº²ñ¤Ï10·î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤«¤é½Ð¤¿¡È¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÎÃ¼ºà¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë
Ä´Ì£ÎÁÁª¼ê¸¢¤Ï¡È´Å¤ß¡É¤ä¡È±ö¡É¡¢¡ÈÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÄ´Ì£ÎÁ¡É¤Ë¡È¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤â¡É¤Ê¤É18¤ÎÉôÌç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤«¤é¿·¤·¤¯²Ã¤ï¤Ã¤¿¡ÈÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¡ÉÉôÌç¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁÉôÌç¡Û
¡ãASTRA FOOD PLAN¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡ä
¡Ö¥¿¥Þ¥Í¥®¤°¤ë¤ê¤³ »ÝÌ£¤·¤ç¤¦¤æ¡×¡Ê810±ß¡Ë
µíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎµÈÌî²È¤ÇÇÑ´þ¤·¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤ÎÃ¼ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥¿¥Þ¥Í¥®¤ò²¼½èÍý¤¹¤ëºÝ¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¿Ä¤äÉ½ÌÌ¤Î¹Å¤¤ÉôÊ¬¤ò¥Õ¥ì¡¼¥¯¾õ¤Ë¤·¡¢¾ßÌýÌ£¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÏÂÉ÷¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥½¡¼¥¹¤ÎÌ£¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤Ï¡ÈÎä¤·¤ã¤Ö¡É¤ä¡È¤ª¤Ë¤®¤ê¡É¡¢¡ÈÎä¤ä¤Ã¤³¡É¤Ë¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¤¡¼¥Ä¾ßÌý¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¤í¤Ã¤×¡×¤òÅâÍÈ¤²¤Ë¤«¤±¤ë¤È¡Ä
¡Ú´Å¤ßÉôÌç¡Êº½Åü´Þ¤à¡Ë¡Û
¡ãÀîÃæ¾ßÌý¡Ê¹Åç¸©¡Ë¡ä
¡Ö¤ß¤¿¤é¤·¤í¤Ã¤×¡×¡Ê150ml/540±ß¡Ë
ÀîÃæ¾ßÌýÄ¾±ÄÅ¹¡Ö¾ß¤Î´Û¡×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢25Ç¯´Ö¿Íµ¤No.1¤Î¡Ö¤·¤ç¤¦¤æ¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤¿¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¢¥¤¥¹¤äÌß¡¢¥Ñ¥ó¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÅâÍÈ¤²¤Ë¤«¤±¤ë¡É¤Î¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âÌø¸÷´õ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Àè¤Û¤É¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡È´Å¿Ý¤ÎÅâÍÈ¤²¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤µ¤¸¤Ç¥«¥ì¡¼¤Ë¡ÈÌ£ÊÑ¡É
¡Ú¤´ÈÓ¤Î¤ª¤È¤âÉôÌç¡Û
¡ãÉ÷ÅÚ¿©Ë¼¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡ä
¡ÖÇò³òÇÉ¤Î¤Ò¤È¤µ¤¸¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¡Ê648±ß¡Ë
»³Æâ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¸µ¡¹¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Á¤ç¤¤Â¤·ÍÑ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥«¥ì¡¼¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤âOK¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£