レクサスが「次世代スポーツカー」世界初公開！ 2ドアクーペの「LEXUS Sport Concept」 高い動的性能備えたモデル登場!? 米国でお披露目

レクサスが新たに次世代スポーツカー「LEXUS Sport Concept」を世界初公開！

2025年8月15日から米国・カリフォルニア州ペブルビーチにて開催されている「モントレー・カー・ウィーク」。

その主要コンテンツのひとつとなる「ザ・クエイル、モータースポーツギャザリング」にて、レクサスは「LEXUS Sport Concept（レクサス スポーツ コンセプト）」を展示しました。

【画像】超カッコイイ！ レクサス「最新スポーツカー」の画像を見る（30枚以上）

新たな次世代スポーツモデルとなるLEXUS Sport Conceptとは、どのようなモデルなのでしょうか。

美しい2ドアスポーツクーペとなる「LEXUS Sport Concept」

世界中のクルマ好きが注目するビンテージカーからレースカーまでさまざまなクルマの集まる祭典「モントレーカーウィーク」。

そのなかのザ・クエイルは、現地のクエイル・ロッジ＆ゴルフ・クラブで開催される台数限定のカーショーです。

今回、レクサスはザ・クエイルにLEXUS Sport Conceptを展示しました。

このLEXUS Sport Conceptは、先進的かつ革新的なスタイルと、伝統的なスポーツカーらしさを併せ持ったモデルです。

その見た目は、レクサスが描く次世代のデザインを体現しています。

具体的には2ドアクーペをベースにワイド＆ローなスタンスをもたせることで優雅なプロポーションを実現。

とくにルーフからリアエンドに流れるクーペラインと、左右をつなぐ一文字のテールライトの組み合わせにより、その美しさを際立たせています。

また公開された画像では、スタイリッシュなフェイスデザインや、抑揚のあるボディライン、さらにはリアにウイングを備えた仕様も見られます。

そんなLEXUS Sport Conceptについて、レクサスは「高い動的性能とエモーショナルな、次世代スポーツカーのビジョンを示しています」と説明しています。

ザ・クエイルで展示されたザ・クエイルですが、実はそのリアビューを見ると過去に公開されている「Lexus Electrified Sport」に似ています。

Lexus Electrified Sportとは、2021年12月14日にトヨタ（レクサス）が行った「バッテリーEV戦略に関する説明会」でお披露目されたモデルの1台。

その際には、軽自転車、セダン、バン、SUV、ピックアップトラック、スポーツモデルなど多様なBEVがお披露目されていました。

レクサスも複数のモデルを展示していましたが、そこにあったのがLexus Electrified Sportでした。

当時のレクサスプレジデント・佐藤恒治氏（現トヨタ社長）は、次のように語っていました。

「今後スポーツバッテリーEVの開発を通じて、次のステージに向かっていきます。

レクサスならではの走りを示すとともに、スポーツカーにとって大切な低い車高や、挑戦的なプロポーションにこだわる、レクサスの未来を象徴するモデルです。

加速タイムは2秒前半、航続距離700kmオーバー、全固体電池の搭載も視野に、ハイパフォーマンスバッテリーEVの実現を目指します」

さらに当時の豊田章男社長（現トヨタ会長）は次のように語っていました。

「LFAの開発を通じて作りこんだ『走りの味』。いわば、『秘伝のタレ』。

それを継承する次世代のスポーツカーをバッテリーEVで開発いたします。

そこで磨いた『走りの味』を他のモデルにも展開し、レクサスを、バッテリーEVを中心としたブランドへと進化させてまいります」

※ ※ ※

その後Lexus Electrified Sportは、2022年に英国で開催された「グッドウッド・フェスティバル・オブ・スピード」や「モントレー・カー・ウィーク」など世界中でお披露目されてきました。

今回、新たにお披露目されたLEXUS Sport Conceptは、その詳細こそ不明ですが、デザインはより市販に近いものに洗練されています。

また名称からElectrifiedという文字が消えていることも気になりますが、ともあれレクサスが次世代スポーツモデルの開発を続けていたことがわかっただけでも、クルマ好きとしては嬉しい限りです。

さらには2025年のグッドウッド・フェスティバル・オブ・スピードで披露されたトヨタが開発中の「TOYOTA GT Concept」と「TOYOTA GT Racing Concept」との関係性も気になるところ。

果たして今後、どのようなカタチで続報が出てくるのか。

注目せずにはいられません。