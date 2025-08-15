ºå¿À¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¡Ö¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¡×ÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤Ë¤â¡ÖÌÀÆü¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡×£µÅÙ¡ÖÌÀÆü¡×¤òÏ¢¸Æ
¡¡¡Öµð¿Í£¶¡Ý£µºå¿À¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡£´ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤ºÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ç¤¹¤Í¡£ÌÀÆü¤Þ¤¿¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ò¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¿¹²¼¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤Ç£²ÅÀº¹¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£³ÈÖ¼ê¤Î¥Ï¡¼¥È¥¦¥£¥°¤¬ÀèÆ¬»Íµå¤«¤éÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤ËÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ëÅ¸³«¡£¡ÖÅ¸³«Åª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»ÅÊý¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤¬»Í²ó¤ËÂç»³¤Î£·¹æ£²¥é¥ó¡¢¶áËÜ¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤Ç°ìµó£´ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÌÀÆü¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤êÌÀÆü¤Þ¤¿µ¤»ý¤ÁÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢£µÅÙ¤â¡ÖÌÀÆü¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÏ¢¸Æ¤·¤¿¡£