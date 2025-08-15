ÆüÊÆ³«Àï¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò»Ø´ø¤·¤¿»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿»ÔÌ±¹ÖºÂ¡£¤³¤³¤Ç»ÔÌ±¤¬³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»ý¤ÄÈï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Îò»Ë¤Ç¤¹¡£

¡Ú¹Ö»Õ¡Û
¡ÖÆüËÜÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤«¤é¸«¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï°ì¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×

8·î12Æü¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡È¥Ï¥ï¥¤¤ÎÎò»Ë¤ÈÆü·Ï¿ÍÉôÂâ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿»ÔÌ±¸þ¤±¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£

¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤ò»Ø´ø¤·¤¿»³ËÜ¸Þ½½Ï»Ï¢¹ç´ÏÂâ»ÊÎáÄ¹´±¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¡¢2012Ç¯¤«¤é¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Û¥Î¥ë¥ë»Ô¤È»ÐËåÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¸òÎ®¤òÂ³¤±¤ëÄ¹²¬»Ô¡£

½ªÀï80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢¸òÎ®»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥Ï¥ï¥¤¤ÎÆü·Ï¿Í¤ÎÀïÁè¤Ø¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢»ÔÌ±¤ä³ØÀ¸¤¬ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«ÁÐÊý¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤ó¤ÇÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¡Û
¡Ö»ä¤ÎÁÄÊì¤â¶õ½±¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Èï³²¤ÎÌÌ¤Ð¤«¤ê³Ø¤ó¤Ç¤­¤¿¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦²Ã³²¤ÎÌÌ¤â³Ø¤Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡×

¹ÖºÂ¤Ë»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸9¿Í¤Ïº£Ç¯12·î¤Ë¥Û¥Î¥ë¥ë¤òË¬Ìä¤·¡¢Ê¿ÏÂ¸òÎ®¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£