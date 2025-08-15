◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―４ＤｅＮＡ＝延長１０回＝（１５日・バンテリンドーム）

中日がまたも連勝を逃した。１０回に登板した福は先頭の三森の打球が左膝に直撃し、そのまま降板。無死一塁で救援した藤嶋が決勝点を奪われた。１死二塁から山本に右翼線への適時二塁打。山本には５回にも同点ソロ、８回にも一時勝ち越しの適時打を浴びるなど、４安打の大暴れを許した。

８回に勝ち越しを許した直後はボスラーが１０号ソロを放ち、再び同点とした。９回に登板した松山は１死二、三塁の大ピンチから桑原と佐野を連続三振。直後の攻撃で先頭の山本が右前打を放ったが、石伊がバントを決められず、代打・ブライトも二ゴロ併殺に終わった。チームは７月２０日に７連勝が止まってから連勝がなく、８月７日以降は勝利と敗戦を繰り返している。

先発の金丸は６回６安打２失点で、同点のまま交代。６回は１死一、二塁を迎えたところで井上監督がマウンドへ。ゲキをもらってピンチを切り抜けた。「状態はそこまで良くなかったですが、最後のピンチの場面で粘れたことは良かった」と振り返りながら「右打者のインコースに投げきれなかったことが配球の組み立てを難しくした要因だと思います」と反省。待望のプロ初勝利をつかんだ前回登板から２戦連続の白星はならなかった。