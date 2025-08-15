¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬ÄÁ¤·¤¯¿³È½¤Ë¹³µÄ¡¡¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÄ¾¸å¤Ç¤¶¤ï¤Ä¤¯¤â¡Ö¼éÈ÷Ë¸³²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡×
¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡³ÚÅ·£³¡½£±ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£µÆü¡¦³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯¿³È½¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£³²óÌµ»à°ìÎÝ¡¢ÂÇ¼ÔÂ¼ÎÓ¤¬»°¿¶¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç°ìÎÝÁö¼Ô¡¦¾®¿¼ÅÄ¤¬ÆóÅð¡£¤¤ï¤É¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ç¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¥»¡¼¥Õ¡£¤³¤³¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥Ù¥ó¥Á¤ò½Ð¤Æ¡¢µå¿³¤Ë¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¡£¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹³µÄ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áµå¾ì¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¼éÈ÷Ë¸³²¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¢¤¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£Éú¸«¤¯¤ó¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Êá¼ê¡¦Éú¸«¤¬ÆóÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¶õ¿¶¤ê¤·¤¿Â¼ÎÓ¤ÎÂÎ¤¬Î®¤ì¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊý¸þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£Éú¸«¤ÏÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼éÈ÷Ë¸³²¤È¤ÏÈ½Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£