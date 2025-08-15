Âçºå¥°¥ë¥áEXPO¡Öº×¥¨¥ê¥¢¡×¤Ç¿·´ë²è¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤êÅÐ¾ì¡Ú°ìÍ÷¡Û
¡¡16Æü¤è¤ê¡¢Âçºå¥°¥ë¥áEXPO¡Öº×¥¨¥ê¥¢¡×Æâ¤Ë¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë´ë²è¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËèÆü¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÈÀäÉÊ¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤·Ý¿Í¡õNMB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ä¡¢¥°¥ë¥á¿©¥ì¥Ý¡¢²ñ¾ìÆâ¸ÂÄê¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º´ë²è¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Æü»þ
8·î16(ÅÚ)13:45¡Á14:15
½Ð±é¡§¿åÅÄ¿®Æó¡¢¥¨¥ë¥Õ¡¢9 ÈÖ³¹¥ì¥È¥í
8·î17(Æü) 13:45¡Á14:15
½Ð±é¡§NMB48¡ÊÀÄ¸¶Í¥²Ö¡¦Ë§²ìÎé¡¦Ê¿»³¿¿°á¡Ë
8·î18(·î) 15:00¡Á15:30¡¢17:45¡Á18:15
½Ð±é¡§¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¥À¥ó¥¹
8·î19(²Ð) 19:45¡Á20:15
½Ð±é¡§Îã¤¨¤Ð±ê
8·î20(¿å) 17:30¡Á18:00
½Ð±é¡§¥è¥Í¥À 2000
