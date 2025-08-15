¡Úµð¿Í¡ÛÂåÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¡¢¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¡ÖÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬£¸²ó¤Î¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Î·è¾¡µ¾Èô¤Ç¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤ÈÃæ»³ÎéÅÔÆâÌî¼ê¤Î¸ú²ÌÅª¤ÊÂåÂÇÃÆ£²ËÜ¤â¸ú¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡ÂåÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ¤ËÊ¹¤¯
¡¡¡½£·²ó¤ËÂåÂÇÆ±ÅÀÃÆ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤°ì¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î©¤Æ¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤Ë¡©
¡¡¡¡¡ÖÂåÂÇ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç½éµå¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¿©¤é¤¤¤Ä¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½ºÇ¹â¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¡¡¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½°ì¤ÄÁ°¤Î²ó¤Ë¤ÏºäËÜ¤ÎÂåÂÇ£³¥é¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¦¿Í¤µ¤ó¤¬ÂÇ¤Ä¤È¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½º£µ¨¡¢¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î£³Ï¢Àï½éÀï¤ò¼è¤Ã¤¿
¡¡¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½ÌÀÆü¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÄÉÅé»î¹ç¡¢ÌÀÆü¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤¤£±¾¡¤À¤Ã¤¿
¡¡¡¡¡Ö¤¤¤¤Î®¤ì¤òºî¤ì¤¿¤È»×¤¦¤Î¤ÇÌÀÆü¤â¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×