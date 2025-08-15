芸能界引退の道重さゆみさん、SNSでメッセージ「みんな、ごめんね」「ありがとう」 最後のステージ写真多数
モーニング娘。やモデルとして活躍した道重さゆみさん（36）が、14日開催の『SAYUMINGLANDOLL〜SAMSALA〜』Zepp DiverCity（TOKYO）公演をもって、芸能界を引退。15日夜、自身のSNSを更新し、メッセージを発信した。
【写真】芸能界引退の道重さゆみさん、ラストパフォーマンスの姿多数
Xでは「2025年8月14日、Zepp DiverCityでのライブ！SAMSALAツアー最終日！幸せだった。愛がいっぱいだった。私の名前を呼んでるみんなの声、ずっと聞いていたかった。ありがとう。道重さゆみ」とつづった。
インスタグラムでは「すっごく、楽しかった！！！！ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わらないでほしかった。ずっと一緒にいたかった。私から見るピンクの景色、すごく、すごく綺麗だったよ」「1人1人の笑顔も真剣な顔も泣き顔も全てが愛おしくて、愛おしくて、大好きだった」と感謝。
最後は「みんな、ごめんね そして、ありがとう 永遠に、、大好きです。道重さゆみ」としたためた。
共に、多数のライブショットを添えた。
■道重さゆみさん プロフィール
1989年7月13日生まれ、山口県出身
2003年1月6期メンバーとしてモーニング娘。加入
2003年7月30日発売の19th Single「シャボン玉」でデビュー
2012年5月、新垣里沙の卒業により8代目リーダーに就任
2014年11月26日、『モーニング娘。’14コンサートツアー秋GIVE ME MORE LOVE〜道重さゆみ卒業記念スペシャル〜』横浜アリーナ公演にてモーニング娘。をグループ在籍最長在籍期間4329日にて卒業（グループ最長在籍は卒業当時）
モーニング娘。卒業後、2年間の休業を経て2017年3月より活動再開
ソロ歌手としてコンサートの開催、アルバムのリリースと音楽活動を行いながら、女性誌等でモデルとしても活動
