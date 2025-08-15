一連の米指標後、振幅見せるも方向感見られず ドル円は１４７円挟んだ上下動＝ＮＹ為替



一連の米経済指標発表後、ドル円は一時147.30付近まで買われたが、すぐに146.74レベルに安値を広げている。ユーロドルは1.1675付近まで下押しされたあと、高値を1.1700レベルに更新。



ＮＹ連銀指数が１１．９と市場予想変わらずを大きく上回る一方、米小売売上高は前月比＋０．３％と市場予想＋０．４％を下回り、前回値も－０．９％から－１．５％に下方修正された。米１０年債利回りは４．３０％台まで上昇したあと、４．２８％付近へと低下している。



USD/JPY 146.82 EUR/USD 1.1698 EUR/JPY 171.74

外部サイト