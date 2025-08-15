一連の米指標後、振幅見せるも方向感見られず　ドル円は１４７円挟んだ上下動＝ＮＹ為替

　一連の米経済指標発表後、ドル円は一時147.30付近まで買われたが、すぐに146.74レベルに安値を広げている。ユーロドルは1.1675付近まで下押しされたあと、高値を1.1700レベルに更新。

　ＮＹ連銀指数が１１．９と市場予想変わらずを大きく上回る一方、米小売売上高は前月比＋０．３％と市場予想＋０．４％を下回り、前回値も－０．９％から－１．５％に下方修正された。米１０年債利回りは４．３０％台まで上昇したあと、４．２８％付近へと低下している。

USD/JPY　146.82　EUR/USD　1.1698　EUR/JPY　171.74