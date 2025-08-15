ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£¸£·¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£²£¸£·¡ó¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó
³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:48¡Ë¡Ê%¡Ë
ÊÆ2Ç¯ºÄ¡¡ 3.717¡Ê-0.015¡Ë
ÊÆ10Ç¯ºÄ¡¡4.287¡Ê+0.002¡Ë
ÊÆ30Ç¯ºÄ¡¡4.890¡Ê+0.017¡Ë
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.752¡Ê+0.040¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.659¡Ê+0.018¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.440¡Ê+0.029¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.228¡Ê+0.019¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡1.565¡Ê+0.022¡Ë
¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª
