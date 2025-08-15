¶â¤Ï£³£³£¸£¹¥É¥ëÉÕ¶á¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£Ù¶â¥ªー¥×¥ó
NY¶âÀèÊª12 25·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë(NY»þ´Ö08:40)
1¥ª¥ó¥¹¡á3388.80¡Ê+5.60¡¡+0.17%¡Ë