俳優の鈴鹿央士さん（25）が15日、自身が主人公の声を演じた映画『ChaO』の初日舞台挨拶に山田杏奈さん（24）らとともに登場。避け続けてきたという“歌”に挑戦した思いを明かしました。

映画は、人間と人魚が共存する未来社会を舞台に、人魚姫・チャオが鈴鹿さん演じるごく普通の青年・ステファンに求婚することから始まるラブストーリー。公開前から、フランスの『アヌシー国際アニメーション映画祭』をはじめ、7か国・8か所の映画祭にノミネートされるなど世界中から注目されている作品です。

鈴鹿さんは映画の中でイチオシのシーンがあるようで「チャオとステファンがデートをしていて。途中、飛行艇から音楽が流れてきたんですけど。あの歌を自分で歌っていて。僕は今まで人生の中で歌を歌うことを避けてきた人生でして。母親から『歌うな』って言われて育ってきたんで。歌わないように生きてきたんですけど」と歌を避けてきたと明かしました。

続けて鈴鹿さんは「『歌うよ』ってマネージャーさんに言われて。最初、その映画の中で使われるのって、間奏含め40秒くらいで『そこだけ撮るんでお願いします』って言われて。ボイトレでそこだけ練習して、当日収録へ行って40秒を撮って、よし終わったと思ったら『すいませんフルで、お願いします』って言われて、これが芸能界かと思った」と映画の裏話を語りました。

また、そのときの心境について鈴鹿さんは「もう全く練習していない2番、3番歌わされて。でも皆さん『いい感じです』って言っていただけたんですけど、自分的には“お母さん助けて”と思いながらやってた」と自信がない中で収録に挑んだと明かしました。