Ê¡ÅÄÍº°ì»á¡¡µÞÀ°ßÄ²±êÈ¯¾É¤Ç¡Ö¿ÈÂÎÃæ¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡»£±Æ¸å¤Î¡È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤Ë¡Ä¥Õ¥¡¥ó¿´ÇÛ¤ÎÀ¼
¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÊ¡ÅÄÍº°ì»á¡Ê57¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µÞÀ°ßÄ²±ê¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡ÖµÞÀ°ßÄ²±ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºòÆü¤«¤é²¼Î¡¤ÈÓÒÅÇ¤¬Â³¤¡¢¿ÈÂÎÃæ¤¬ÄË¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾É¾õ¤ò¹ðÇò¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤Ï¤ä»ýÉÂ¤Ç¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÀäÂÐ¤Ë¡È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿»þ¡É¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤Ï°ì»Å»ö½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¡È¥Û¥Ã¤È¡É¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²áµî¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¼«¿È¤ÎÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤Ï¡¢Àè½µ»£±Æ¤¬½ª¤ï¤ê¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤·¤Æ¼¡ÃË¤ÈÂçºå¤Õ¤¿¤êÎ¹¤ò½ª¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡È¥Û¥Ã¤È¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËµÞÀ°ßÄ²±ê¤¬½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¡¢¶ÛÄ¥¤Î»å¤¬¥Ó¥ó¥Ó¥ó¤ËÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Þ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤ÎÌë¤Ë°ì¿ç¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Áá¤¯²óÉü¤»¤Í¤Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö1Æü¤âÁá¤¯´°¼£¤·¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¼¡¤Î¤ª»Å»ö¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£