ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡¡ÆÁÅç¤Ç°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤Ë»²²Ã¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÊý¤Î¾ðÇ®¤Ë´¶Æ°¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£±£µÆü¡¢ÆÁÅç»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¸©¤ÎÅÁÅý·ÝÇ½¡¦°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÀ¤³¦¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Á£×£Á£Ï£Ä£Ï£Ò£É¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£³°¹ñ¿Í¤ä¸©³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ¤é¤âÍÙ¤ê¼ê¤Ë²Ã¤ï¤ëÃæ¡¢¡ÖÉÙ»ÎÄÌ£Ê£á£ð£á£îÏ¢¡×¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿ÉðÅÄ»á¤â¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¼êÂ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡Öµ¤²¹£³£´ÅÙ¤ÎÃæ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤ÎÁ°¤Ç°¤ÇÈÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇï¼ê¤È³§¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÁÅýÎò»Ë¤Î¤¢¤ë¤ªº×¤ê¤Ë¡¢ÉÙ»ÎÄÌ£Ê£á£ð£á£îÏ¢¤µ¤ó¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢½Ð±é¤Ç¤´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£´£°£°Ç¯¤ÎÅÁÅý¤ò»ý¤Ä¹Ô»ö¤ò½ª¤¨¡ÖÃÏ¸µÆÁÅç¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î°¤ÇÈ¤ª¤É¤ê¤Ë¤«¤±¤ë¾ðÇ®¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¡¢ÁÇÅ¨¤Ê²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£