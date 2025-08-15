ディズニーストアから、『リメンバー・ミー』をテーマにした新コレクションが登場！

ブラックをベースに、ピンクやブルーのネオンカラーをアクセントとして、物語の舞台であるカラフルで光に満ちた“死者の国”の世界観を表現しています。

ガイコツやギターなど、作品を象徴するモチーフを散りばめた、色鮮やかなグッズが揃います。

ディズニーストア『リメンバー・ミー』グッズ

発売日：2025年8月22日(金)／ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストアでは2025年8月19日(火)より先行発売

特集ページ：http://disneystore.jp/pixar/coco/2025/

※ 発売日の店舗でのご購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります。予約方法などの詳細は、ニュースページよりご確認ください。（https://www.disney.co.jp/store/news/information/if20250814_101）

ぬいぐるみキーチェーンは、ミゲル、ヘクター、ダンテの3種類が初登場。

作品の中から飛び出してきたような立体感と表情が魅力です。

また、Tシャツや半袖シャツ、トートバッグなど、繊細な刺しゅうやプリントがポイントのファッションアイテムも充実。

さらに、作中に登場する白いギターをイメージしたクッションやキーチェーンが2025年もラインナップ。

まるで本物のギターのようなストラップ付きのクッションは、裏側にカラフルな総柄を施した遊び心あふれるデザインです。

そのほか、メキシコの伝統的な切り絵細工“パペルピカド”をモチーフにしたエコバッグやシークレットフライトタグ、蓄光デザインのステンレスタンブラーやミニタオルなど、日常で『リメンバー・ミー』の世界観を楽しめるアイテムが登場します。

ぬいぐるみキーチェーン＜ミゲル＞

価格：2,800円

映画『リメンバー・ミー』の主人公ミゲルを再現したぬいぐるみキーチェーン。

赤いパーカーやジーンズなど、劇中そのままの姿が魅力です。

ぬいぐるみキーチェーン＜ヘクター＞

価格：2,800円

陽気な骸骨キャラクター、ヘクターをデザインしたぬいぐるみキーチェーン。

麦わら帽子や破れたズボンなど、個性あふれるディテールがポイントです。

ぬいぐるみキーチェーン＜ダンテ＞

価格：2,800円

ミゲルの相棒である犬のダンテをモチーフにしたぬいぐるみキーチェーン。

大きな舌とユニークな表情が愛らしさを引き立てます。

クッション

価格：4,800円

ギター型デザインが印象的なクッション。

細部まで再現された装飾が施され、ショルダーストラップ付きで持ち運びも可能です。

トートバッグ

価格：5,000円

カラフルなアートで『リメンバー・ミー』の世界観を描いたトートバッグ。

大きめサイズで普段使いやお出かけに便利です。

エコバッグ

価格：1,500円

虹色のパペルピカド風デザインが目を引くエコバッグ。

コンパクトに折りたため、持ち運びにも便利です。

マグカップ

価格：2,800円

カラフルなスカル柄が印象的なマグカップとスプーンのセット。

ホットドリンクを楽しむ時間を華やかに彩ります。

Tシャツ（背面デザイン）

価格：5,500円

ギター型にキャラクターとモチーフを配置したアートが背面に施されたTシャツ。

シンプルながら存在感のあるデザインです。

ステンレスタンブラー

価格：3,500円

ポップなスカルと音楽モチーフが描かれたステンレスタンブラー。

保温・保冷機能付きでお出かけにもぴったりです。

ミニタオル

価格：2,000円

鮮やかな刺繍でキャラクターとギターを表現したミニタオル。

手触りも良く、日常使いに活躍します。

シークレットフライトタグ

価格：1個700円

キャラクターやモチーフが型抜き風にデザインされたカラフルなフライトタグ。

どの柄が出るかは開けてからのお楽しみです。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ＜ミゲル＞

価格：1,700円

ミゲルのうるぽちゃちゃんぬいぐるみ。

ふわふわの手触りと大きな瞳がかわいい！

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ＜ヘクター＞

価格：1,700円

おちゃめな笑顔が魅力のヘクターを、ぽってりかわいいデザインで再現。

カラフルな衣装がアクセントになっています。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ＜ダンテ＞

価格：1,700円

元気いっぱいのダンテ。

長い舌と翼のデザインがユニークです。

うるぽちゃちゃん ぬいぐるみ ＜エルネスト・デラクルス＞

価格：1,700円

白いマリアッチ衣装に身を包んだエルネスト・デラクルス。

愛嬌ある表情と細かな刺繍が存在感を引き立てます。

切り絵細工風デザインやうるぽちゃちゃんも！

ディズニーストア『リメンバー・ミー』グッズの紹介でした。

※ ディズニーストア店舗の詳細は、店舗情報ページ（https://www.disney.co.jp/store/storeinfo）よりご確認ください。

※ 記載価格はすべて税込みです。

※ 品切れの際はご了承ください。

※ 商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合がございます。

※ 一部店舗で取り扱いがない場合がございます。

