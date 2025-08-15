¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂç¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×ÀïÃÏ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¡¡ÄÉÅé¼°¼°¼¤ÇÀÐÇË¼óÁê13Ç¯¤Ö¤ê¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕÉü³è¡Ú½ªÀï80Ç¯¡Û
15Æü¤Ï80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö½ªÀï¤ÎÆü¡×¡£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»Ìîµå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¤ÏÀµ¸á¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯¤Ê¤É¡¢ÀïÁè¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ìó310Ëü¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎóÅç³ÆÃÏ¤ÇÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤æ¤¯¡ÈÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¡É¡£Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ç¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¼°¼¤Ë¡ÖÈ¿¾Ê¡×¤Î¸ÀÍÕ¤¬Éü³è¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ¼óÁê°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿15Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬½ÐÀÊ¤µ¤ì¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¡§
ÀïÁè¤Î»´²Ò¤ò·è¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£¿Ê¤àÆ»¤òÆóÅÙ¤È´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÀïÁè¤ÎÈ¿¾Ê¤È¶µ·±¤òº£¡¢²þ¤á¤Æ¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÈÈ¿¾Ê¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼óÁê¤Î¼°¼¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌîÅÄ¼óÁê°ÊÍè13Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¤½¤·¤ÆÀµ¸á¡Ä¡¢»þÊó¤Ë¹ç¤ï¤»»²Îó¼Ô¤¬ÌÛ¤È¤¦¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¡ÖÀïÃæ¡¦Àï¸å¤Î¶ìÆñ¤òº£¸å¤È¤â¸ì¤ê·Ñ¤®¡¢»ä¤¿¤Á¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤È¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤ò´õµá¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª¤³¤È¤Ð¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤¿¡£
ÄÉÅé¼°¡È»²Îó¡É°äÂ²¤Ï½é¤ÎÀï¸åÀ¸¤Þ¤ìÈ¾¿ôÄ¶
2025Ç¯¡¢»²Îó¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿°äÂ²¤Ï3400¿ÍÍ¾¤ê¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÀï¸åÀ¸¤Þ¤ì¤¬53¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
°äÂ²¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢µ²±¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»²Îó¤·¤¿»ÖÂ¼¹â»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¡§
Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤â3¿Í¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤ËÂ³¤¿Æ»Ò3Âå¤Ç»²Îó¤·¤¿»ÖÂ¼¤µ¤ó²ÈÂ²¡£
¸ì¤ê·Ñ¤°¤Ù¤ÀïÁè¤Îµ²±¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÖÂ¼¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦½Ó»Ò¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¡£
ÀïÃÏ¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÂç¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¼ê»æ¤ÎÁ÷¤ê¼ç¤Ï¡¢½Ó»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦»Ô´ÝÍøÇ·½õ¤µ¤ó¡£
»Ô´Ý¤µ¤óÀïÁèËö´ü¤Î·ãÀïÃÏ¡¦Î²²«Åç¤Ç¡¢³¤·³¤Î»ÊÎá´±¤È¤·¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ë°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¡Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç¤¤¯ÊóÆ»
ÁÔÀä¤ÊÃÏ¾åÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Î²²«Åç¤«¤é¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ë°¸¤Æ¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¸å¡¢Àï»à¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô´Ý¤µ¤ó¤Ï»à¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Å¨¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÈÀ¤³¦¤ò¶¯¹ñ¤¬ÆÈÀê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢±Êµ×¤ËÁè¤¤¤ò·«¤êÊÖ¤·À¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤ÏË¬¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡É¤Ê¤É¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¤³¤Î¼ê»æ¤ò±ÑÌõ¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÆÍ·â¤Ø¤È½Ð·â¤¹¤ëÊ¼»Î¤ËÂ÷¤·¤¿¡£
Ê¼»Î¤ÏÀï»à¤·¡¢¼ê»æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¸½ºß¤â¸½ÃÏ¤ÎÇîÊª´Û¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Éã¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¤®¡¢½Ó»Ò¤µ¤ó¤ÏÀï¸å¡¢ÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÎ²²«Åç°äÂ²²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ïº£¡¢¿Æ»Ò4À¤Âå¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍøÇ·½õ¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡¦»ÖÂ¼¹â»Ò¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¡§
Ì¼Â¹¤¿¤Á¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×8·î15ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë