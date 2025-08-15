全国戦没者追悼式で献花する仲條百合香さん（奥）と誠太朗さん（手前）＝１５日、日本武道館

東京・日本武道館で１５日に行われた政府主催の全国戦没者追悼式で、一般戦災死没者遺族の代表として献花した神奈川在住の仲條百合香さん（１３）と弟の誠太朗さん（１２）は、幼少期から身に付けた英語を生かして「次世代の語り部になりたい」と心に決めた。今年になって高祖母が東京大空襲で犠牲になったことが判明。自分たちのように戦争で悲しむ人が世界からいなくなるよう、「平和の架け橋」として活躍する姿を思い描く。

「ご先祖さまが空襲で亡くなっていると知ってから、戦争を自分ごととして考えるようになった」

今年５月。家族が取り寄せた高祖母、田中つるさんの戸籍を見たことをきっかけに、姉弟は顔写真や遺骨すら残っていない高祖母について調べ始めた。

戸籍には、東京都江戸川区で１９４５年３月１０日午前１時に亡くなったと記されていた。享年７１。同時刻に米軍機が爆撃を始め、一晩で約１０万人もの市民らが犠牲になった東京大空襲に巻き込まれたのは明らかだった。

高祖父母はすし店を経営し、末っ子の曽祖父ら８人の子どもがいた。高祖母は遺骨がないまま墓に弔われたといい、空襲犠牲者らの遺骨が納められている東京都慰霊堂では名前が分かっている遺骨の名簿に該当者はいなかった。「街が何も残らない悲惨な状態になっても、その直前まで子どもたちが遊び、みんなが幸せに暮らしていた。本当に戦争はむごく、絶対に繰り返してはならない」と百合香さんは唇をかみしめる。

一昨年には太平洋戦争末期の沖縄戦で「ひめゆり学徒隊」として動員された学生らを慰霊する「ひめゆりの塔」（沖縄県糸満市）を訪ねた。折しも学徒隊が解散となった６月１８日だった。百合香さんと年齢の近い女学生が、けがをしたら青酸カリを飲ませられたことを知り、誠太朗さんは激しい衝撃と憤りを感じた。

戦後８０年の節目となった全国戦没者追悼式。献花を終え、２人は戦没者の玄孫（やしゃご）として誓う。「日本だけが平和でもまた戦争が起きる。グローバルな視点で戦争を防ぐために、戦争の悲惨さを日本語と英語で語り継ぎたい」