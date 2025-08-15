¡ÖÆ£°æ¡¢¾¾ËÜ¡¢¿ù»³¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡Ä¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢7²ó¤Î¥Ô¥ó¥ÁÉõ¤¸6¾¡ÌÜ¤Î¾¾ËÜÀ²¤Ë»¿¼¡¡ÈØÀÐ¤Î·ÑÅêºö¤ò¸¡Æ¤¤âÀèÈ¯º¸ÏÓ¤òÂ³Åê
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯6¡½1¥í¥Ã¥Æ¡Ê15Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²¤¬7²ó1¼ºÅÀ¤Ç6¾¡ÌÜ¡£4ÈÖ»³ÀîÊæ¹â¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤Î18¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ÏºÆ¤Ó4º¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¾¾ËÜ¡ÊÀ²¡Ë¤¬¤è¤¯Ç´¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¾¡°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Èº¸ÏÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡6²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤¿ºÝ¤Ë·ÑÅêºö¤â¤è¤®¤Ã¤¿¤¬¡¢Â³Åê¤ò·èÃÇ¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö·ÑÅê¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£°æ¡¢¾¾ËÜ¡ÊÍµ¡Ë¡¢¿ù»³¤â¹Í¤¨¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦1²ó¤¤¤«¤»¤è¤¦¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢Í§¿ù¤Î¤È¤³¤í¤ËÈø·Á¤â½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤ÏÂ÷¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¾¾ËÜÀ²¤¬ÍÞ¤¨¤¿¡£¤À¤¤¤¿¤¤¤¢¤¢¤¤¤¦¤¢¤È¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹Íè¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾¾ËÜÀ²¤Ï7²ó¤Ë1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Ìµ¼ºÅÀ¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£