か、可愛すぎーーーーッ♡【ダイソー】大人が持ちたい！「くまさんグッズ」

キーホルダーやコスメ収納に便利なポーチなど、今【ダイソー】では持っているだけで気分が上がりそうな「くまさんグッズ」が登場しています。今回は、大人もバッグなどに付けたくなりそうなレザー調キーホルダーと、夏っぽ可愛いクリアポーチをピックアップ。キュートなプチプラグッズをお見逃しなく！

レザー調のキーホルダーでバッグを今っぽくアレンジ

【ダイソー】「レザー調キーホルダー（クマ）」\110（税込）

バッグにキーホルダーを付けてアレンジをするのがトレンドの今。リッチなレザー調のキーホルダーなら、大人も気兼ねなく取り入れられるはず。ぷっくりとしたくまのフォルムが可愛らしく、見ているだけで癒されそうです。カラーは、オフホワイトとダスティピンクの2種類。単体ではもちろん、2色をジャラっと付けるのもおすすめ。

大人が持ちやすい淡色のクリアポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポケット付 ／ アニマル）」\220（税込）

やさしいタッチのくまのイラストが可愛らしいポーチ。マチが4cmあるうえ、内ポケットが2つあり実用性が高そう。汚れや水に強い素材なので、海やプールなどのレジャーでも活躍するはず。大きさは約18cm × 14cmで、コスメやモバイルバッテリーなどの収納にぴったりです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M