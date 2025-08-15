プロ野球のファームは15日、イースタン、ウエスタン両リーグで計3試合が行われた。

西武は巨人戦（ジャイアンツタウン）に4―1。先発の育成選手・佐藤爽が5回5安打1失点で3勝目。セデーニョが8回の7号2ランなど2安打を放った。奥村、古川が2安打1打点。巨人先発・又木は5回5安打2失点で3敗目（4勝）。岡本が2安打1打点、ドラフト3位・荒巻（上武大）が2安打をマーク。

ヤクルトは楽天戦（戸田）に6―4で逆転勝ち。先発・石川は2回2安打無失点で、5番手・山本が1回無安打1奪三振無失点で2勝目を挙げた。石山が1回2安打2奪三振無失点で2セーブ目。川端が7回に2号逆転満塁本塁打を放つなど2安打。山野辺が2安打2打点。楽天先発・坂井は5回2安打無失点。石原が3回に5号ソロ。ドラフト5位・吉納（早大）が2安打を放った。

広島はソフトバンク戦（由宇）に9―1で大勝。先発のドラフト2位・佐藤柳（富士大）が5回3安打6奪三振1失点で3勝目（2敗）。内田が4回に決勝の2号3ランなど2安打5打点をマーク。林、山足が2安打。ソフトバンク先発のドラフト6位・岩崎（東洋大）は4回5安打4失点（自責2）で4敗目（3勝2セーブ）を喫した。育成選手の桑原が2安打1打点。