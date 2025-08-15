ÃæÂ¼²í½Ó¡¡Å¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¡Ê74¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê ¥¹¥¿¡¼¤ÎNo.1¥Ò¥Ã¥È Çä¾å1°Ì¶Ê¤À¤é¤±!º£Ä°¤¤¿¤¤TOP40¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Å¨ÂÐ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Æ¤¤¤¿²Î¼ê¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¤¤Æ¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¡ÈÀºÎîÎ®¤·¡É¤«¡È¤Õ¤ì¤¢¤¤¡É¤«¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î»þ¤Ë¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ÏÁþ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï1974Ç¯7·î¤Ë¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤òÈ¯Çä¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤À¤Ã¤¿¤¬126.5ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢10½µÏ¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¯Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤ÈµÈÅÄÀµÈþ¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥×¡×¤â74Ç¯4·î¤Ë¡ÖÀºÎîÎ®¤·¡×¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£