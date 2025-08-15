大森南朋（53）、嵐の相葉雅紀（42）、松下奈緒（40）がトリプル主演するテレビ朝日ドラマ「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（水曜後9・00）の第6話が13日に放送された。話題のシーンや出演者を振り返る。

同作は2009年に警視庁に新設された分析・追跡に関して最先端の捜査を行う専門部隊・SSBC（捜査支援分析センター）を舞台にした新しい刑事ドラマ。大森、相葉が所属するSSBCが最先端技術を駆使して犯人を追い詰めていく様子を描く。

＜※以下、ネタバレ有＞

第6話は、名波凛太郎（相葉雅紀）が前職で同期だった柏木亮太（千葉雄大）、原恭平（渋谷謙人）らと食事中に突然の腹痛に襲われ救急搬送された。急性虫垂炎の手術が行われ、そのまま入院することに…。同じ頃、運転手と思われる男性が何者かに刺殺される。免許証、財布など身元の分かるものは全て持ち去られ、ドライブレコーダーのメモリーカードも抜き取られていた。その後の捜査で、殺された男性は諸星警備保障の社長専用送迎車運転手の富田秀明（二階堂智）と判明。海外出張に向かう社長を羽田空港に送り届けた後、なぜか再び社長宅に向かうルート上で襲われたことを疑問に思った捜査一課の青柳遥（松下奈緒）は、副社長の荒木谷修（正名僕蔵）から話を聞く。その時の様子がおかしかったとこから、八重樫捜査一課長（遠藤憲一）は荒木谷をさらに問い詰めるよう命じ…という展開だった。

今回の放送でも、一課長・八重樫の「はうっ！」が話題に。本人は入院した名波を見舞った際に当然“かました”が、それが何と松下演じる青柳にも連鎖。事件解決後の恒例会見でも八重樫が青柳に面倒臭い説明を“大役を任せる”名目で押しつけるなど、クールで怖い青柳のキャラに変化が見られた。放送後には視聴者からも「青柳さんの“はうっ”最高でした笑」「意表突かれた！」「八重樫さん、やっぱり最高だな笑」など大きな反響を呼んだ。

さらに、名波を強烈にライバル視する元同僚・柏木のサイコパスキャラにも反響が。草食系のイメージが強い千葉雄大の闇堕ち犯人役は「ギャップが凄い！」「雰囲気変わった？最初誰だか分からなかった」「千葉くんの激変にビックリ？！」「アレ…千葉雄大さん？」などのコメントが寄せられた。